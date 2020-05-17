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Лето

Платье, Mix-Mode
новый товар

Платье, Mix-Mode

2 100вернем до 600 на следующий заказ
Размер
Определить свой размер
Цвет
Бесплатный возврат, если вещи не подошли.
Пол
Женский
Тип одежды
Платья
Сезон
Лето
Длина
Миди
Стиль
Повседневный
Длина рукава
Короткий
Принт
Цветочный
Страна производства
Россия
Страна бренда
Россия, Ростов-На-Дону
Состав
50% вискоза 50%пэ
Материал
креп Милано
Артикул: 477-760
Mix-Mode
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Посмотреть размеры

Размерная сетка от производителя

Модели отшиваются на рост: 165-175 см.  

Российский размер

Объем груди, см

Объем талии, см

Объем бедер, см

  
42 84 66 92        
44 88 70 96  
46 92 74 100  
48 96 78 104  
50 100 82 108  
52 104 86 112  
54 108 91 116  
56 112 95 120  
58 116 100 124  
60 120 105 128  
Мужские футболки  
  Объем груди, см Длина, см                        
Российский размер Стандарт Slim Стандарт           Slim           
42 84 84 64 64
44 88 92 64 64
46 103 96 69 66
48 107 100 71 68
50 111 104 73 70
52 115 108 75 72
54 119 112 77 74

 

Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.

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Этот товар появился в продаже всего 15 дней назад, еще никто не успел оставить отзыв.

Почитайте отзывы на другие товары этого бренда.
товар 50 размера (в самый раз)
31 мая 2020, 00:23 (Анастасия - Рост: 164, ОГ: 100, ОТ: 90, ОБ: 95)
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0
Нареканий нет. Рекомендую.
товар 44 размера (в самый раз)
30 мая 2020, 20:56 (Наталья - Рост: 165, ОГ: 90, ОТ: 73, ОБ: 96)
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3
Футболка понравилась:-) Трикотаж хорошего качества, приятный к телу. Футболка свободного кроя, летом будет не жарко. Размер 44 соответствует 46.
товар 50 размера (в самый раз)
28 мая 2020, 16:06 (Светлана - Рост: 164, ОГ: 100, ОТ: 82, ОБ: 102)
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0
Хорошая футболка, мне понравилась.
товар 48 размера (в самый раз)
27 мая 2020, 14:36 (Валентина - Рост: 161, ОГ: 94, ОТ: 80, ОБ: 102)
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1
кофточка супер, красивая и смотрится хорошо, трикотаж плотный не очень тонкий.
товар 48 размера (в самый раз)
27 мая 2020, 14:34 (Валентина - Рост: 161, ОГ: 94, ОТ: 80, ОБ: 102)
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0
Лонгслив соответствует размеру, цвет нежно-розовый, приятный к телу.
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