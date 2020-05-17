Платье, Mix-Mode

Размерная сетка от производителя

Модели отшиваются на рост: 165-175 см. Российский размер Объем груди, см Объем талии, см Объем бедер, см 42 84 66 92 44 88 70 96 46 92 74 100 48 96 78 104 50 100 82 108 52 104 86 112 54 108 91 116 56 112 95 120 58 116 100 124 60 120 105 128 Мужские футболки Объем груди, см Длина, см Российский размер Стандарт Slim Стандарт Slim 42 84 84 64 64 44 88 92 64 64 46 103 96 69 66 48 107 100 71 68 50 111 104 73 70 52 115 108 75 72 54 119 112 77 74

Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.