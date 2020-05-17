Платье, Mix-Mode

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с 8 до 20 по мск
с 8 до 20 по мск
|Модели отшиваются на рост: 165-175 см.
|
Российский размер
|
Объем груди, см
|
Объем талии, см
|
Объем бедер, см
|42
|84
|66
|92
|44
|88
|70
|96
|46
|92
|74
|100
|48
|96
|78
|104
|50
|100
|82
|108
|52
|104
|86
|112
|54
|108
|91
|116
|56
|112
|95
|120
|58
|116
|100
|124
|60
|120
|105
|128
|Мужские футболки
|Объем груди, см
|Длина, см
|Российский размер
|Стандарт
|Slim
|Стандарт
|Slim
|42
|84
|84
|64
|64
|44
|88
|92
|64
|64
|46
|103
|96
|69
|66
|48
|107
|100
|71
|68
|50
|111
|104
|73
|70
|52
|115
|108
|75
|72
|54
|119
|112
|77
|74
Этот товар появился в продаже всего 15 дней назад, еще никто не успел оставить отзыв.